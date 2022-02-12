Yayalara yol veren araca arkadan başka bir otomobil çarptı - Son Dakika

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda Salih Karabacak, yaya geçidinde yayalara yol vermek için otomobiliyle durdu. Bu sırada aynı yöne giden Hüseyin Girgin yönetimindeki otomobil, arkadan Karabacak'ın otomobiline çarptı. Kazada, her iki sürücünün yanlarında bulunan oğulları Burak Karabacak ile Mesut Girgin yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Meydana gelen kazayı gören vatandaşlar ise yol kenarında kalabalık bir şekilde kazayı film izler gibi seyretti. Polis ekipleri başka kazaların meydana gelmemesi için diğer sürücülere uyarılarda bulundu. Daha sonra olay yerine çağrılan çekiciyle araçlar yoldan kaldırıldı.