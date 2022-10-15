Yayalara yol vermediği dronla tespit edilen sürücülere ceza kesildi - Son Dakika
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Yayalara yol vermediği dronla tespit edilen sürücülere ceza kesildi

15.10.2022 14:39

Yayalara yol vermediği dronla tespit edilen sürücülere ceza kesildi Bolu'da, trafik ekiplerinin drone destekli yaptıkları denetimlerde yayalara yol vermedikleri tespit edilen sürücülere ceza kesildi.

Yayalara yol vermediği dronla tespit edilen sürücülere ceza kesildi

BOLU - Bolu'da, trafik ekiplerinin drone destekli yaptıkları denetimlerde yayalara yol vermedikleri tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Ceza kesilen bir sürücü, "Drone görseydim yol verirdim" dedi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Anıt Park kavşağı üzerinde araçlara yönelik drone destekli uygulama gerçekleştirdi. Denetimde emniyet kemeri uygulamasının yanı sıra muayenesi olmayan, araç sürerken telefon kullanan, sürücü belgesi bulunmayan, yaya geçitlerinde yol vermeyen sürücüler ile motosiklet sürücüleri ve bazı şirketlere ait kuryeler durduruldu. Kurallara uymayan ve eksik evrakı olan sürücülere ceza uygulandı.

"Görseydim yol verirdim"

Yayalara yol vermediği için polis ekipleri tarafından durdurularak ceza kesilen bir sürücü, "Görmedim ki. Görsem niye yol vermeyim. Dikkatli gidiyordum. Daha önce de kameraya yakalanarak ceza almıştım" dedi.

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Kaynak: İHA

Tragger, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yayalara yol vermediği dronla tespit edilen sürücülere ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yayalara yol vermediği dronla tespit edilen sürücülere ceza kesildi - Son Dakika
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