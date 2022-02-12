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Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araç çarptı: 2 yaralı - Son Dakika

Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araç çarptı: 2 yaralı

12.02.2022 16:43
Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araç çarptı: 2 yaralı

EDİRNE'de, yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan otomobil çarptı.

EDİRNE'de, yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan otomobil çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Atatürk Bulvarı'nda Salih Karabacak, yaya geçidinde yayalara yol vermek için 22 SA 101 plakalı otomobiliyle durdu. Bu sırada aynı yöne giden Hüseyin Girgin yönetimindeki 17 HT 785 plakalı otomobil, arkadan Karabacak'ın otomobiline çarptı. Kazada, her iki sürücünün yanlarında bulunan oğulları Burak Karabacak ile Mesut Girgin yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi ve Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araç çarptı: 2 yaralı
Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araç çarptı: 2 yaralı
Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araç çarptı: 2 yaralı
Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araç çarptı: 2 yaralı
Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araç çarptı: 2 yaralı
Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araç çarptı: 2 yaralı
Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araç çarptı: 2 yaralı
Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araç çarptı: 2 yaralı
Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araç çarptı: 2 yaralı
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Salih Karabacak, Atatürk Bulvarı, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araç çarptı: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yayalara yol vermek için duran otomobile arkadan gelen araç çarptı: 2 yaralı - Son Dakika
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