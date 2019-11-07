Son Dakika Haberleri: Yayalara yol vermeyen 67 araç sürücüne ceza yazıldı
Son Dakika 3. Sayfa Yayalara yol vermeyen 67 araç sürücüne ceza yazıldı

Yayalara yol vermeyen 67 araç sürücüne ceza yazıldı

7 saat önce

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ceza yazıldı.

Yayalara yol vermeyen 67 araç sürücüne ceza yazıldı, System.String[]

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ceza yazıldı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik işareti ile belirlenmiş kavşak girişi ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde trafik kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller sonrasında yayalara yol vermeyen 67 araç ve sürücüsüne ceza yazıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR

Emniyet Müdürlüğü, Nevşehir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 09:15 Kaynak: İHA
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