Yayalara yol vermeyen 67 araç sürücüne ceza yazıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yayalara yol vermeyen araç sürücülerine ceza yazıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik işareti ile belirlenmiş kavşak girişi ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde trafik kontrolü yapıldı. Yapılan kontroller sonrasında yayalara yol vermeyen 67 araç ve sürücüsüne ceza yazıldığı öğrenildi. - NEVŞEHİR