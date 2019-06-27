Son Dakika Haberleri: Yayalara yol vermeyen sürücülere 126 bin lira ceza
Son Dakika Güncel Haber

Yayalara yol vermeyen sürücülere 126 bin lira ceza

1 saat önce

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yayalara ilk geçiş hakkını verme zorunluluğu kuralına uymayan sürücülere ceza uygulandı.

Yayalara yol vermeyen sürücülere 126 bin lira ceza, System.String[]
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, yayalara ilk geçiş hakkını verme zorunluluğu kuralına uymayan sürücülere ceza uygulandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikle yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğunun getirilmesi nedeniyle kentteki bazı noktalarda denetim gerçekleştirdi.
Menteşe ilçesindeki denetimde, yayalara yol vermediği belirlenen 82 sürücüye, 37 bin 125 lira ceza kesildi. Ekipler, durarak yayalara yol veren sürücülere ise teşekkür etti.
Bazı sürücüler ise trafik ekiplerine itirazda bulunarak, yol verdiklerini ileri sürdü.
Yayalara geçiş önceliği tanıdığı için polis ekiplerinin teşekkür ettiği sürücüler ise uygulamadan memnuniyet duyduklarını kaydetti.
Öte yandan, il genelinde, yayalara ilk geçiş hakkını verme zorunluluğu kuralına uymayan sürücülere de toplam 126 bin 273 lira cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 11:28 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Menteşe, Muğla, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Bomba tehdidi yolcu uçağını indirdi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma Meteoroloji'den ferahlatan uyarı: Sıcaklıklar düşecek, yağışlı hava geliyor HDP'den AK Parti'nin İSPARK iddiasına yanıt: Herhangi bir pazarlık yapmadık, bir beklentiye girmedik

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.6.2019 13:11:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yayalara yol vermeyen sürücülere 126 bin lira ceza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]