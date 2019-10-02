Son Dakika Haberleri: Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza
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Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

5 dakika önce

Edirne'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında 50 sürücüye 23 bin 704 lira ceza kesildi.

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza, System.String[]

Edirne'de "Yaya Güvenliğinin Nöbetçisiyiz" kampanyası kapsamında 50 sürücüye 23 bin 704 lira ceza kesildi.

Edirne Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kampanya kapsamında, kent genelinde 92 noktada sürücüleri denetledi.

İki saat süreyle yapılan kontrollerde, yayalara yol vermeyen 50 sürücüye 23 bin 704 lira ceza kesildi. Ekipler kontrollerin devam edeceğini belirtti.

Trafik Şube Müdürlüğü, Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:38 Kaynak: AA
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