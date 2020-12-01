Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza - Son Dakika

Yayalara yol vermeyen sürücülere ceza

Düzce'de yaya geçidi uygulaması yapıldı

Yaya geçidinden geçmeyen vatandaşlar dikkat çekti

DÜZCE - Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya geçidinin kullanılmasına yönelik çalışmalar yapıldı. Trafik Tescil ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde yapılan uygulamalarda, 20 araç sürücüsüne 11 bin 960 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca kent merkezinde bazı yaya geçitlerini kullanmayan vatandaşlar dikkat çekti.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Mimar Sinan Caddesi, Rıhtım Caddesi ve İstanbul Caddesi'nde araç kullanıcılarına yayalara öncelik tanımasına ve yayaların yaya geçitlerini kullanmasına yönelik kontroller yaptı. Yapılan çalışmalarda araç sürücüleri yaya geçitlerinin olduğu yerde durdurularak yayalara yol vermeleri gerektiği hakkında uyarılarda bulundu. Kurallara uymayan 20 sürücüye toplamda 11 bin 960 TL para cezası kesildi. Kent merkezinde çeşitli noktalarda yaya geçinde gerçekleştirilen denetimlerde, yayalara ve sürücülere broşür dağıtıldı. Ekipler, vatandaşları yaya geçidi kullanımı konusunda bilgilendirdi. Ayrıca yayalar için sürücülere yapılan denetim esnasında bazı vatandaşların yaya geçidini kullanmaması dikkat çekti.