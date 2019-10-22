Son Dakika Haberleri: Yayalara yol vermeyen sürücülere denetim
Son Dakika Güncel Yayalara yol vermeyen sürücülere denetim

Yayalara yol vermeyen sürücülere denetim

2 saat önce

Gaziantep'te yayalara yol vermediği tespit edilen 23 sürücüye ceza kesildi.

Yayalara yol vermeyen sürücülere denetim, System.String[]

Gaziantep'te yayalara yol vermediği tespit edilen 23 sürücüye ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme ve Bölge Trafik Denetleme Şube müdürlükleri ekipleri il merkezi ve şehirler arası kara yollarında trafik kontrolü yaptı.

Uygulamada 4 bin 15 araç kontrol edilirken, trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 9 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 383 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 10 sürücüye hatalı şerit değiştirmekten, 50 sürücüye ve araç plakasına konvoy oluşturmak ve sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 23 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 4 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 1 araç sürücüsüne ise çevreyi rahatsız edecek şekilde abartı egzoz kullanmaktan, 999 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten ceza verildi.

Ayrıca 96 araç trafikten men edildi, 9 sürücünün belgesine de el konuldu.

Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 10:28 Kaynak: AA
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