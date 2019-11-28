Son Dakika Haberleri: Yayalara yol vermeyen sürücülere kameradan ceza
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Yayalara yol vermeyen sürücülere kameradan ceza

6 saat önce

Yayalara yol vermeyen sürücülere kameradan cezaEDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlı kameralar üzerinden yapılan 'yaya öncelikli trafik' uygulamasında yayalara yol vermeyen 9 araç sürücüsüne 4 bin 392 lira ceza kesildi.

Yayalara yol vermeyen sürücülere kameradan ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde polis tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne (KGYS) bağlı kameralar üzerinden yapılan 'yaya öncelikli trafik' uygulamasında yayalara yol vermeyen 9 araç sürücüsüne 4 bin 392 lira ceza kesildi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şehrin en işlek noktası olan Tekel Meydanı'nda KGYS'ye bağlı kameralar ile yaya geçitlerinde öncelik hakkını yayalara tanımayan araçlara yönelik uygulama yaptı. Uygulamada video tespitli olarak kural ihlali yapan 9 sürücüye toplam 4 bin 392 TL idari para cezası uygulandı.

Yayalara yol vermeyen sürücülere kameradan ceza

Polis, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 06:01 Kaynak: DHA
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