Yayalara yol vermeyen sürücülere para cezası kesildi - Son Dakika
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Yayalara yol vermeyen sürücülere para cezası kesildi

6 saat önce

Gaziantep'te yayalara yol vermediği tespit edilen 44 sürücüye para cezası kesildi.

Yayalara yol vermeyen sürücülere para cezası kesildi, System.String[]

Gaziantep'te yayalara yol vermediği tespit edilen 44 sürücüye para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İlçe Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin kent merkezinde "trafikte yaya önceliği" denetimleri devam ediyor.

Uygulamada 825 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 44 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkı vermemekten, 14 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 7 sürücüye cep telefonu ile görüşmekten, 5 sürücüye fenni muayene yaptırmamaktan ve 5 sürücüye kırmızı ışık ihlalinden ceza verildi.

Ayrıca 14 yayaya idari para cezası uygulanırken, 10 araç da trafikten men edildi.

Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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