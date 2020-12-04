Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi - Son Dakika

Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi

04.12.2020 17:49
Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi, System.String[]

BİR dönem sürücülerin yayalara verdiği öncelik ile örnek gösterilen Hatay'da, 2 saatlik denetimde yaya geçidi kuralını ihlal eden 122 sürücüye toplam 65 bin 952 lira ceza kesildi.

BİR dönem sürücülerin yayalara verdiği öncelik ile örnek gösterilen Hatay'da, 2 saatlik denetimde yaya geçidi kuralını ihlal eden 122 sürücüye toplam 65 bin 952 lira ceza kesildi. Yaya yolunda yayalara yol vermediği gerekçesiyle 600 TL ceza kesilen Mehmet Şefik Öngenç, "İnsanlar ip gibi geçiyor, beklemek zorunda değilim" diyerek, polise tepki gösterdi.

Kentin 15 ilçe merkezinde bugün eş zamanlı yaya geçidi denetimi yapıldı. Denetimde, uyarı levhalarına ve yer işaretlemelerine rağmen ihlal yapan sürücüler tespit edildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerine, İnsansız Hava Araçları Bürosu da dronla destek verdi. Ceza için durdurulan sürücülerden bazıları çeşitli bahaneler ile duruma itiraz etti. 2 saat süren denetimde 122 sürücüye 65 bin 952 lira ceza uygulandı.

'ONU MU BEKLEYECEĞİM BEN?'Ceza kesilen sürücülerden Mehmet Şefik Öngenç, polise, "İnsanlar ip gibi geçiyor, beklemek zorunda değilim. Onu mu bekleyeceğim ben? Kaldırımdakini mi bekleyeceğim? Bekleyip, arabayı durduralım o zaman, herkesi bekleyelim geçsin, öyle olur mu? Şimdi 600 lira ceza yedim. Adam öldürdük değil mi, çarptık mı? Cezaya bak 600 lira" dedi.'DUYARLI BİR VATANDAŞIM

Kesilen cezaya itiraz eden sürücü Gökhan Ataç da "Geçmek zorundaydım, çünkü trafiğin akması gerekiyor. Duyarlı bir vatandaşım, trafikte bir araçtan sigara izmariti dahi atılsa, bunu emniyet güçlerine bildiren bir insanım ama bu uygulamanın bu şekilde yapılması yanlış" diye konuştu.


Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi
Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi
Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi
Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi
Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi
Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi
Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi
Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi

Hatay, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yayaları beklemek zorunda olmadığını söyledi, 600 TL ceza yedi - Son Dakika


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