Yayaların Geçiş Üstünlüğü Köyde de Uygulandı
1 saat önce
Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde jandarma ekipleri kireçler ile yola yaya geçidi çizerek, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı adı altında başlatılan eylem kapsamında öğrencilerle birlikte sürücüleri ve vatandaşları bilinçlendirmek için köyde yaya...
Kırıkkale
'nin Sulakyurt
ilçesine bağlı Güzelyurt
köyünde jandarma ekipleri kireçler ile yola yaya geçidi çizerek, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı adı altında başlatılan eylem kapsamında öğrencilerle birlikte sürücüleri ve vatandaşları bilinçlendirmek için köyde yaya uygulaması gerçekleştirdi.
Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı
tarafından bugün 81 ilde eş zamanlı başlatılan eylemlerden biriside Güzelyurt köyünde gerçekleşti. Sulakyurt İlçe Jandarma
Komutanı Kamil Küçük koordinesinde eylemi gerçekleştirmek amacıyla jandarma erleri köy okulu önündeki yola kireçler ile yaya geçidi çizdi. Jandarma ekipleri öğrencilerle birlikte sürücüleri ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Yoldan geçen sürücüler ise okul önündeki yolda oluşturulan yaya geçidini görmesiyle öğrencilerin yoldan karşıya geçmesini sağladı. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:15 Kaynak: İHA
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