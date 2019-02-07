Yayaların Geçiş Üstünlüğü Köyde de Uygulandı

Yayaların geçiş üstünlüğü köyde de uygulandı Jandarma ekipleri kireçlerle yaya geçidi çizdi, uygulamayı gerçekleştirdi KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde jandarma ekipleri kireçler ile yola yaya geçidi çizerek, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı adı...

Yayaların geçiş üstünlüğü köyde de uygulandı

Jandarma ekipleri kireçlerle yaya geçidi çizdi, uygulamayı gerçekleştirdi



KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Güzelyurt köyünde jandarma ekipleri kireçler ile yola yaya geçidi çizerek, "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganı adı altında başlatılan eylem kapsamında öğrencilerle birlikte sürücüleri ve vatandaşları bilinçlendirmek için köyde yaya uygulaması gerçekleştirdi.

Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımını yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla İçişleri Bakanlığı tarafından bugün 81 ilde eş zamanlı başlatılan eylemlerden biriside Güzelyurt köyünde gerçekleşti. Sulakyurt İlçe Jandarma Komutanı Kamil Küçük koordinesinde eylemi gerçekleştirmek amacıyla jandarma erleri köy okulu önündeki yola kireçler ile yaya geçidi çizdi. Jandarma ekipleri öğrencilerle birlikte sürücüleri ve vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla broşür dağıtarak bilgilendirme yaptı. Yoldan geçen sürücüler ise okul önündeki yolda oluşturulan yaya geçidini görmesiyle öğrencilerin yoldan karşıya geçmesini sağladı.

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