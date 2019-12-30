Yayaların ölümden döndüğü anlar kamerada - Son Dakika
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Yayaların ölümden döndüğü anlar kamerada

6 saat önce

Şişli'de bulunan darülaceze otoparkında çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi.

Şişli'de bulunan darülaceze otoparkında çınar ağacı 4 aracın üzerine devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Ağacın araçların üzerine devrildiği anlar kameraya yansıdı.

Şişli'de bulunan darülacezeye ait otoparkta bulunan çınar ağacı rüzgarın etkisiyle devrildi. Ağaçlar, otoparkta park halinde bulunan 4 aracın üzerine devrildi. Ağacın devrilme anında şans eseri otoparkta kimsenin olmaması facianın önüne geçti. Araçlarda maddi hasar meydana gelirken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, motorlu testere ile ağacı parçalara ayırıp, halat yardımıyla bir kısmını kaldırdı.

Öte yandan, maddi hasar meydana gelen araç sahipleri araçlarını çekerken, büyük çaplı hasar meydana gelen araç ise çekici yardımıyla alınarak servise gönderildi.

AĞACIN ALTINDA KALMAKTAN SANİYELERLE KURTULUŞ KAMERADA

Yoldan geçen vatandaşlar ağacın altında kalmaktan son anda kurtulurken, yaşanan o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, 3 kişinin yürüdüğü ve ağacın aniden devrildiği görülüyor. Bazı vatandaşlar kaçarken, bir kişinin de ağacın düşmesiyle yere düşüp kalktığı görülüyor.

Araç sahiplerinden Mehmet Kazdağ, "Benim her zamanki park ettiğim yer. İş çıkışı çocuğu aldım. Arabaya gelecektim baktık ağaç düşmüş, beş dakika ile biz kurtulduk" dedi.

(Armağan Yılmaz/İHA)

Yayaların ölümden döndüğü anlar kamerada

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 06:15 Kaynak: İHA
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