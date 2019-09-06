Son Dakika Haberleri: Yayanın kararsızlığı kazaya neden oldu...O anlar kamerada
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Yayanın kararsızlığı kazaya neden oldu...O anlar kamerada

2 saat önce

Yayanın kararsızlığı kazaya neden oldu.

Yayanın kararsızlığı kazaya neden oldu...O anlar kamerada

Yaralı adama ilk müdahale kendisine çarpan doktor tarafından yapıldı


ADIYAMAN - Adıyaman'da yolun karşı tarafına geçip geçmemekle kararsız kalan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaralıya ilk müdahale, kendisine çarpan doktor sürücü tarafından yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, eski Zey Caddesi'nde yolun karşı tarafına geçip geçmemekle kararsız kalan Mahmut Göktaş'a, G.N. idaresindeki 35 AJ 8875 plakalı otomobil çarptı. Önce ilerleyen daha sonra yolda birkaç saniye durduktan sonra aniden koşarak yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu yaralanan Göktaş'a ilk müdahale, doktor olan araç sürücüsü G.N. tarafından yapıldı. Araç sürücüsü G.N.'nin müdahalelerde bulunduğu Göktaş, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman, Araç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:36 Kaynak: İHA
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