Yayanın ölümüne yol açan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Yayanın ölümüne yol açan sürücü tutuklandı

6 saat önce

Samsun'da yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarparak ölümüne yol açan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yayanın ölümüne yol açan sürücü tutuklandı, System.String[]

Samsun'da yolun karşısına geçmekte olan yayaya çarparak ölümüne yol açan araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tugay E.(25) yönetimindeki 55 AOJ 27 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Yaşar Çetin'e (63) çarptı. Kazada ağır yaralanan Yaşar Çetin, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Çetin, yapılan müdahalelere rağmen gece hayatı kaybetti. Yaşar Çetin'in torunlarını ziyarete giderken kaza geçirdiği öğrenildi.


Denizevleri Polis Merkezi ekipleri tarafından gözaltına alınan araç sürücüsü Tugay E., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Tugay E., "taksitle ölüme sebebiyet vermek" suçundan tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Cumhuriyet Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 02:58 Kaynak: İHA
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