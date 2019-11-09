Son Dakika Haberleri: Yayanın TIR'ın altında kaldığı an kamerada
Son Dakika Güncel Yayanın TIR'ın altında kaldığı an kamerada

Yayanın TIR'ın altında kaldığı an kamerada

7 saat önce

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, geri manevra yapan TIR'ın altında kalan yaya, hafif yaralandı.

Yayanın TIR'ın altında kaldığı an kamerada, System.String[]

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, geri manevra yapan TIR'ın altında kalan yaya, hafif yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün Anadolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Geri manevra yapan TIR'ın şoförü, aracın arkasındaki yayayı fark etmedi. Kimliği öğrenilemeyen yaya, TIR'ın altında kaldı. TIR şoförü, çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu bildirildi.Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde yol kenarında bekleyen yayanın, TIR'ın altında kaldığı anlar ve çevredekilerin müdahalesi yer alıyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Karşıyaka, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 01:29 Kaynak: DHA
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