Yayaya çarpan 81'lik sürücü "3 kurstan birinci çıktım" diyerek kendini savundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yayaya çarpan 81'lik sürücü '3 kurstan birinci çıktım' diyerek kendini savundu - Son Dakika

Yayaya çarpan 81'lik sürücü "3 kurstan birinci çıktım" diyerek kendini savundu

7 saat önce

Aksaray'da karşıdan karşıya geçe yayaya çarparak yaralanmasına neden 81 yaşındaki sürücü, "3 kurstan kurs birincisi çıktım" diyerek kendini savundu.

Yayaya çarpan 81'lik sürücü

Aksaray'da karşıdan karşıya geçe yayaya çarparak yaralanmasına neden 81 yaşındaki sürücü, "3 kurstan kurs birincisi çıktım" diyerek kendini savundu.


Kaza, Saat 12.30 sıralarında Çerdiğin Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Necip Fazıl Kısakürek Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Fatımana Ş.'ye (71) Atatürk Bulvarı istikametine seyreden Süleyman K. (81) idaresindeki 68 AN 975 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonrası yaşlı kadın kafasından ve vücudundan yaralanırken, çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. İlk müdahaleyi olay yerinde yapılan yaralı kadın, Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


"97 yılında 3 kurstan birinci çıktım"


Olay yerinde polis ekiplerine kazayı anlatan otomobil sürücüsü Süleyman K. "Aniden çıkıverdi. Bir an meselesi oldu. Yolda geçit yok bir şey yok. 120 kişi içinde kurs birincisi çıktım. Şefimiz Metin Önder, milli eğitim şefi. 1997 yılında 3 kursun içinden kurs birincisi çıktım" diyerek kendini savundu.


Kaza sonrası 81 yaşındaki sürücü ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. - AKSARAY

Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Aydınlatma direğine çarpan 3 çocuk babası sürücü, öldü
Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları 15 saniyede otomobil hırsızlığı kamerada Son dakika: FETÖ firarisi İstihbarat Daire Başkan Yardımcısının eşi için kurdurduğu kopya düzeneği ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu
19:46 Adele'in yeni albümü Eylül'de çıkacak
19:46 Hadise, yaptığı paylaşımla Kaan Yıldırım ile ilişkisini bir kez daha gözler önüne serdi
19:41 Ezgi Eyüboğlu-Oğulcan Engin aşkında yeni gelişme!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 21:41:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yayaya çarpan 81'lik sürücü "3 kurstan birinci çıktım" diyerek kendini savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]