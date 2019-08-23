Son Dakika Haberleri: Yayaya çarpan kadın sürücü göz yaşlarına boğuldu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yayaya çarpan kadın sürücü göz yaşlarına boğuldu

29 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Yayaya çarpan kadın sürücü göz yaşlarına boğuldu, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Yayaya çarpan kadın sürücü ise göz yaşlarına hakim olamadı.


Kaza Ağaç İşleri Tandoğan Caddesi ile Diriliş Sokağı'nın birleştiği noktada meydana geldi. Sümeyra Ö.(33) idaresindeki 34 SD 9735 plakalı otomobil, kaldırımda yürürken bir anda geri dönüp yola atlayan Özhan P'ye (52) çarptı. Çarpmanın etkisiyle kafasını yere çarpan Özhan P, bölgedeki vatandaşların ilk müdahalesinin ardından çağrılan 112 ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Sümeyra Ö. ise olayın şokuyla kaldırıma oturup hüngür hüngür ağladı. Sürücü kadını bölgedeki vatandaşlar sakinleştirdi. Polis kazayla alakalı tahkikat başlattı. - BURSA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın yolcuya cinsel içerikli mesaj atan muavine 6 yıl 9 ay hapis cezası verildi
Spiker Semiha Şahin, öldürülen Emine Bulut'un haberini sunarken gözyaşlarına hakim olamadı Kız arkadaşını darbedip yol kenarına bıraktığı iddiası Canice öldürülen Emine Bulut'un kardeşi: Bunların hakkı idamdır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 16:28:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yayaya çarpan kadın sürücü göz yaşlarına boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]