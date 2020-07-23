Yayaya çarpan motosiklet devrildi: 1'i ağır 2 yaralı - Son Dakika

MANİSA'nın Kula ilçesinde, motosiklet yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Kazada, devrilen motosikletin sürücüsü ağır, çarptığı yaya hafif yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında İzmir- Ankara karayolu Hisarkapı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Hüseyin Gacar'ın (50) kullandığı 45 RA 9496 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçen Kübra Coruk'a (23) çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, devrildi. Başını refüje çarpan kasksız motosiklet sürücüsü Gacar ile çarptığı Coruk, yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan motosiklet sürücüsü Gacar, daha sonra Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.