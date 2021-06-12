Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika

Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Nene Hatun Mahallesi Atatürk Caddesi ile Fatih Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Muhammed N. idaresindeki 41 MB 367 plakalı motosiklet, cadde üzerinde seyir halindeyken, yolun karşısına geçmek isteyen ismi öğrenilemeyen yayaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savrularak ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralı şahıs, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosikletin çarptığı ismi öğrenilemeyen yayanın ise hafif şekilde yaralandığı, kendi imkanları ile hastaneye gittiği öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.