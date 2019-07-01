Yayaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı
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Yayaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı Yayaya çarpıp kaçan 5 kişiden 3'ü yakalandıNEVŞEHİR - Nevşehir'de bu akşam saatlerinden meydana gelen trafik kazasında bir yaya çarpan otomobil sürücüsü ve içerisinde bulunan şüpheliler olay yerinden kaçtılar.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 10:47 Kaynak: İHA
Yayaya çarpan otomobil olay yerinden kaçtı
Yayaya çarpıp kaçan 5 kişiden 3'ü yakalandı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de bu akşam saatlerinden meydana gelen trafik kazasında bir yaya çarpan otomobil sürücüsü ve içerisinde bulunan şüpheliler olay yerinden kaçtılar.
Edinilen bilgilere göre bu akşam saatlerinde Zübeyde Hanım Caddesinde karşıdan karşıya geçmekte olan 50 yaşındaki Mehmet Mahir Durmaz'a 50 ED 182 plakalı otomobil çarparak olay yerinden kaçtı. Araç sürücüsü ve içerisinde bulunan 4 şüpheli kaza yerinden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan boş bir araziye aracın plakalarını sökmesinin ardından olay yerinden yaya olarak kaçtı. Kaçan şüphelilerden araç sürücüsü ve 2 kişi polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken diğer 2 şüpheli ise her yerde aranıyor.
Otomobilin çarptığı Mehmet Mahir Durmaz'ın Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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