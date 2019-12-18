Yayaya çarparak ağır yaralayıp kaçan sürücüye ev hapsi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yayaya çarparak ağır yaralayıp kaçan sürücüye ev hapsi - Son Dakika

Yayaya çarparak ağır yaralayıp kaçan sürücüye ev hapsi

7 saat önce

Adana'da gece bir yayaya çarpıp ağır yaraladıktan sonra kaçan sürücü yakalandı.

Yayaya çarparak ağır yaralayıp kaçan sürücüye ev hapsi, System.String[]

Adana'da gece bir yayaya çarpıp ağır yaraladıktan sonra kaçan sürücü yakalandı. Ev hapsi tedbiri uygulanan sürücü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Edinilen bilgiye göre, kaza 15 Aralık günü merkez Çukurova ilçesine bağlı Karslılar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Oktay U. gece otomobiliyle giderken yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Döner'e çarparak ağır yaraladı. Oktay U. durmak yerine olay yerinden uzaklaştı.


Yaralı ise vatandaşların çağırdığı ambulans ile Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan sürücüyü olaydan bir gün sonra yakaladı. Zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkartılan zanlı ev hapsi tedbiri uygulanarak tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Aralık, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:07 Kaynak: İHA
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