Yayaya çarparak kontrolden çıkan otomobil, az kalsın çiğköfteci dükkanına giriyordu - Son Dakika

Yayaya çarparak kontrolden çıkan otomobil, az kalsın çiğköfteci dükkanına giriyordu

Yayaya çarparak kontrolden çıkan otomobil, az kalsın çiğköfteci dükkanına giriyordu 5 santimetre daha gitse çiğköfteci dükkanına girecekti Bilecik'te seyir halindeyken bir yayaya çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, az daha çiğköfteci dükkanına giriyordu.

Yayaya çarparak kontrolden çıkan otomobil, az kalsın çiğköfteci dükkanına giriyordu 5 santimetre daha gitse çiğköfteci dükkanına girecekti BİLECİK - Bilecik'te seyir halindeyken bir yayaya çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, az daha çiğköfteci dükkanına giriyordu. Alınan bilgilere göre; Yediler Kavşağından Stadyum Sokak üzerine dönüş yapmak isteyen Ferdi K. yönetimindeki 41 GA 631 plakalı otomobil, yolunun karşısına geçen Özlem Ş.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle panik yapan sürücü, ilk olarak kavşaktaki tümseği geçti, ardından kaldırıma çıkarak durabildi. Kazada yaralanan vatandaş, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi. Öte yandan kontrolden çıkan otomobil, şans eseri çiğköfteci dükkanın ön camına 5 santimetre kala durabildi.

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