Son Dakika Haberleri: Yayaya çarpıp, fren yerine gaza basınca olanlar oldu
Son Dakika 3. Sayfa Yayaya çarpıp, fren yerine gaza basınca olanlar oldu

Yayaya çarpıp, fren yerine gaza basınca olanlar oldu

1 saat önce

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yayaya çarpan sürücü, fren yerine gaza basınca şehir içi minibüsüne arkadan çarptı.

Yayaya çarpıp, fren yerine gaza basınca olanlar oldu, System.String[]

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde yayaya çarpan sürücü, fren yerine gaza basınca şehir içi minibüsüne arkadan çarptı. Yaralanan yayanın yanı sıra bir süre sonra rahatsızlanan otomobil sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Manavgat şehir içi köprüsü istikametine seyir halindeki Hatice T.'nin kullandığı 07 JU 642 plakalı otomobil, Selime Hatun Camii önündeki yaya geçidinde Sıla Akbaş isimli yayaya çarptı. Yayaya çarptıktan sonra panikleyen ve fren yerine gaza basan otomobil sürücüsü, yolcu almak için köprübaşında bulunan durağa girmek için bekleyen Ömer Şalkam'ın kullandığı 07 LH 995 plakalı şehir içi minibüsüne, minibüste önündeki Hüseyin Cansız'ın kullandığı 07 LHB 63 plakalı şehir içi minibüsüne çarptı.


Kazada yaralanan Sıla Akbaş'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, olay yerine gelen 112 sağlık ekibi tarafından Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Diğer taraftan kazanın ardından başını aracın camına çarptığı belirlenen ve yüzü kanayan otomobil sürücüsü bir süre sonra rahatsızlanırken, olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Manavgat, Antalya, Sıla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:40 Kaynak: İHA
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