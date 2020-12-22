Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin sürücü, far paneli parçalarından bulundu - Son Dakika

Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin sürücü, far paneli parçalarından bulundu

22.12.2020 14:52
Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin sürücü, far paneli parçalarından bulundu, System.String[]

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.G.'ye çarptıktan sonra kaçan kamyonetin sürücüsü S.F., kaza yerinde bulunan araca ait far paneli, koruma ızgarası ve muhtelif plastik parçalardan yola çıkarak yakalandı.

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Y.G.'ye çarptıktan sonra kaçan kamyonetin sürücüsü S.F., kaza yerinde bulunan araca ait far paneli, koruma ızgarası ve muhtelif plastik parçalardan yola çıkarak yakalandı.

Kaza, cuma günü Kızılcahamam ilçesi Üçbaş Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası açıklanmayan S.F. yönetimindeki kamyonet, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.G.'ye çarptı. Sürücü yoluna devam ederken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.G., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırdı.

ÇAMLIDERE'DE YAKALANDISürücünün yakalanması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, kaza yerinde yaptıkları incelemede bulunan far paneli, koruma ızgarası ve muhtelif plastik parçaların kamyonete ait olduğunu tespit etti. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, plakasını da tespit ettikleri kamyoneti Çamlıdere ilçesinde buldu. Kaza yerinde bulunan parçaların kamyonete ait olduğunu tespit etti. Sürücü S.F. gözaltına alındı.

Yaralı Y.G.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.


Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin sürücü, far paneli parçalarından bulundu
Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin sürücü, far paneli parçalarından bulundu
Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin sürücü, far paneli parçalarından bulundu

Kızılcahamam, Üçbaş, Cuma, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yayaya çarpıp kaçan kamyonetin sürücü, far paneli parçalarından bulundu - Son Dakika


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