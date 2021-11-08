Yayaya çarpıp kaçan sürücü kırık far ve tampon parçalarından yakalandı - Son Dakika

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde yol kenarında yürüyen H.A.'ya kamyonuyla çarpıp kaçan sürücü, kırık far ve tampon parçaları ile Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) tespit edildi. H.A.'nın ölümüne neden olan kamyon şoförü N.K., polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

Ergani ilçesi kırsal Şölen Mahallesi'nde yol kenarında yürüyen H.A.'ya kamyon çarptı. Kamyon şoförü kaçarken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılan H.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinde yapılan incelemede, kırık far ile tampon parçaları bulundu. Jandarma ekipleri, PTS kayıtlarından kamyonu tespit etti. Olay yerinde bulunan parçaların kamyona ait olduğu tespit edildi. Kamyon şoförü N.K., Çüngüş ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden N.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.