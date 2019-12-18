Yayaya çarpıp kaçtığı iddia edilen sürücüye ev hapsi cezası - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yayaya çarpıp kaçtığı iddia edilen sürücüye ev hapsi cezası - Son Dakika

Yayaya çarpıp kaçtığı iddia edilen sürücüye ev hapsi cezası

8 saat önce

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücüye ev hapsi cezası uygulandı.

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücüye ev hapsi cezası uygulandı.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Döner, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Döner'in ağır yaralandığı kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın plakasını tespit ederek sürücüyü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı Oktay U'nun kaza yerine uzak mesafede durup aracındaki hasarı kontrol ettikten sonra yoluna devam ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye, nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.

Yayaya çarpıp kaçtığı iddia edilen sürücüye ev hapsi cezası

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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