Yayaya çarpıp kaçtığı iddia edilen sürücüye ev hapsi cezası - Son Dakika

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarparak ağır yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücüye ev hapsi cezası uygulandı.

Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüseyin Döner, bir otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Döner'in ağır yaralandığı kazanın ardından otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın plakasını tespit ederek sürücüyü yakaladı. Gözaltına alınan zanlı Oktay U'nun kaza yerine uzak mesafede durup aracındaki hasarı kontrol ettikten sonra yoluna devam ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye, nöbetçi sulh ceza hakimliğince ev hapsi cezası verildi.