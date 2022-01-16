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Yayaya çarpıp olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polislere direndi - Son Dakika

Yayaya çarpıp olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polislere direndi

16.01.2022 10:04

Bursa'da yaya geçidinden karşıya geçmekte olan yayaya çarpan sürücü kaza sonrası olay yerinden kaçmaya çalışırken yakalandı. Alkollü olduğu tespit edilen şahıs kendisini ekip aracına binmemek için direnirken, "Kralı gelsin, araca binmiyorum" diyerek ekiplere saldırmaya çalıştı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesi'nde Şebboy Caddesi'nde meydana gelen kazada, Fırat B. yönetimindeki otomobil, yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan Erdal K.'ya çarptı.

Yayaya çarpıp olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polislere böyle direndi: Kralı gelsin, araca binmiyorum

YAYAYA ÇARPIP OLAY YERİNDEN KAÇTI

Çarpmanın etkisiyle savrulan Erdal K. yaralanırken sürücü, Fırat B. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, Erdal K.'yı kaza yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Fırat B.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yayaya çarpıp olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polislere böyle direndi: Kralı gelsin, araca binmiyorum

''KRALI GELSİN, ARACA BİNMİYORUM''

Kısa sürede yakalanan Fırat B., polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Fırat B.'nin, yapılan testinde 1.48 promil alkollü olduğu tespit edildi. Kendisini ekip aracına bindirmek isteyen polis ekiplerine direnen Fırat B. "Kralı gelsin, araca binmiyorum" diyerek ekiplere saldırmaya çalıştı. Polis ekiplerince etkisiz hale getirilen Fırat B.'ye alkollü araç kullanmaktan 1823 TL cezai işlem uygulandı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

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Fırat, Bursa, Polis, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Yayaya çarpıp olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polislere direndi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yayaya çarpıp olay yerinden kaçmaya çalışan alkollü sürücü, polislere direndi - Son Dakika
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