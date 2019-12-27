Yayaya çarpıp öldüren sürücü, 1.22 promil alkollü çıktı - Son Dakika

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, 1.22 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Hüseyin D.'nin (48) kullandığı otomobilin çarptığı Hasan Batur (51) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Hülya Arat (39) ise yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Keşan- İpsala Karayolu üzerindeki Esetçe beldesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İpsala'dan Keşan yönüne giden Hüseyin D. yönetimindeki 22 PH 733 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Batur'a çarptı. Batur ve otomobilde bulunan Hülya Arat yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Batur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Hüseyin D.'nin, yapılan kontrolde 1.22 promil alkollü olduğu belirlendi.