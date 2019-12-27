Yayaya çarpıp öldüren sürücü, 1.22 promil alkollü çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yayaya çarpıp öldüren sürücü, 1.22 promil alkollü çıktı - Son Dakika

Yayaya çarpıp öldüren sürücü, 1.22 promil alkollü çıktı

7 saat önce

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, 1.22 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Hüseyin D.'nin (48) kullandığı otomobilin çarptığı Hasan Batur (51) hayatını kaybetti.

Yayaya çarpıp öldüren sürücü, 1.22 promil alkollü çıktı, System.String[]

EDİRNE'nin İpsala ilçesinde, 1.22 promil alkollü olduğu ortaya çıkan Hüseyin D.'nin (48) kullandığı otomobilin çarptığı Hasan Batur (51) hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Hülya Arat (39) ise yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında, Keşan- İpsala Karayolu üzerindeki Esetçe beldesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. İpsala'dan Keşan yönüne giden Hüseyin D. yönetimindeki 22 PH 733 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hasan Batur'a çarptı. Batur ve otomobilde bulunan Hülya Arat yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hasan Batur, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Hüseyin D.'nin, yapılan kontrolde 1.22 promil alkollü olduğu belirlendi.


İpsala, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 03:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı
4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü Adana'da sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı Son Dakika: Fahrettin Altun: Libya hükümeti, Türkiye'nin askeri desteğini talep etti

Son Dakika Haberleri
22:46 İki tır çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
22:45 Oğuzhan 398 gün sonra gol attı - Son Dakika
22:44 İstanbul'un yüksek kesimlerinde kısa süreli karla karışık yağmur etkili oldu - Son Dakika
22:42 Sivas'ta buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı - Son Dakika
22:40 "TürkAkım'ı 8 Ocak'ta açıyoruz" - Son Dakika
21:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobili tanıttığı gün Cem Yılmaz'ı geride bıraktı - Son Dakika
21:00 4 aylık hamile kadın çocuğunun gözü önünde öldürüldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 22:49:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yayaya çarpıp öldüren sürücü, 1.22 promil alkollü çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]