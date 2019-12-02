Son Dakika Haberleri: Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş
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Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş

6 saat önce

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e (57) otomobille çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan Şakir A. (18) yakalandı.

Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş, System.String[]

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e (57) otomobille çarpıp, ölümüne neden olduktan sonra kaçan Şakir A. (18) yakalandı. Şakir A.'nın ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Yalı Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Şirin'e, sürücüsünün hızla geldiği otomobil çarptı. Kaza sonrası durmayan sürücü, olay yerinden kaçtı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Şirin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sonrası polis ekipleri, Ayşe Şirin'e çarparak, ölümüne neden olduktan sonra kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı. Çevredeki mobese kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, otomobili kullananın, ehliyeti bulunmayan Şakir A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan Şakir A., emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.


Ayşe Şirin , Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 03:46 Kaynak: DHA
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