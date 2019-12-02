Son Dakika Haberleri: Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş (2)
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Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş (2)

7 saat önce

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDISakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e çarparak ölümüne neden olan Şakir A. (18) adliyeye sevk edildi.

Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş (2), System.String[]

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e çarparak ölümüne neden olan Şakir A. (18) adliyeye sevk edildi. Şakir A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.


Ayşe Şirin , Sakarya, Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:06 Kaynak: DHA
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