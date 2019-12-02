Son Dakika › Güncel › Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş (2) - Son Dakika
Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş (2)
7 saat önce
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDISakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e çarparak ölümüne neden olan Şakir A. (18) adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:06 Kaynak: DHA
ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e çarparak ölümüne neden olan Şakir A. (18) adliyeye sevk edildi. Şakir A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı getirilerek, serbest bırakıldı.
Küçükçekmece sokaklarına asılan afişlere halktan tepki geldi Falezlerden ölüme atladığı anlar görüntülendi Barışmak istemeyen eski sevgilisini öldürüp, intihar etti Acil tıp teknisyeni, öldürdüğü kişiyi köpek çiftliğine gömerken yakalandı