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Yayaya çarpıp ölümüne neden olan gencin ehliyeti yokmuş (3)
6 saat önce
HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e çarparak ölümüne neden olan Şakir A. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, savcının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:39 Kaynak: DHA
HAKKINDA YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e çarparak ölümüne neden olan Şakir A. (18) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, savcının itirazı üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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