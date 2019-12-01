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Yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı (2)
6 saat önce
GÖZALTINA ALINDISakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e çarparak, ölümüne neden olan sürücünün kimliği, mobese kameralarının kayıtları incelenerek, belirlendi.
Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:06 Kaynak: DHA
GÖZALTINA ALINDI
Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e çarparak, ölümüne neden olan sürücünün kimliği, mobese kameralarının kayıtları incelenerek, belirlendi. Ş.A. olduğu tespit edilen sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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