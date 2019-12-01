Son Dakika Haberleri: Yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı (2)
Son Dakika Güncel Yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı (2) - Son Dakika

Yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı (2)

6 saat önce

GÖZALTINA ALINDISakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e çarparak, ölümüne neden olan sürücünün kimliği, mobese kameralarının kayıtları incelenerek, belirlendi.

Yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı (2), System.String[]

GÖZALTINA ALINDI

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Şirin'e çarparak, ölümüne neden olan sürücünün kimliği, mobese kameralarının kayıtları incelenerek, belirlendi. Ş.A. olduğu tespit edilen sürücü, polis ekiplerince kısa sürede yakalanıp, gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Ayşe Şirin , Karasu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 04:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Uyuduğu sırada kocasının boğazını keserek öldürdü
Sakarya kızları ölen anneden, eski eşe 'vekalet' tepkisi Evini hırsızlardan korumak için kurduğu düzeneğe yakalanan Amerikalı, hayatını kaybetti Meksika'nın ABD sınırı savaş alanına döndü: 21 ölü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 22:43:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yayaya çarpıp ölümüne neden olan sürücü yakalandı (2)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]