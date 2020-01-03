Yayaya çarpıp yaralayan sürücü kaçtı - Son Dakika
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Yayaya çarpıp yaralayan sürücü kaçtı

7 saat önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yener'e (63) otomobil çarptı.

Yayaya çarpıp yaralayan sürücü kaçtı, System.String[]

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Yener'e (63) otomobil çarptı. Yener yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçtı.

Kaza, Camiatik Mahallesi 100'üncü Yıl Caddesi üzerinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Nihat Yener'e plakası belirlenemeyen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Yener'in yardımına çevredekiler koştu. Otomobil sürücüsü ise yoluna devam ederek, kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Yener, Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.


Malkara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:44 Kaynak: DHA
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