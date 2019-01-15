Yayaya Çarpmamak İçin Duran Otomobile Arkadan Gelen Araç Çarptı, 1 Yaralı
2 saat önce
Bilecik'te, seyir halinde iken aniden çıkan yayaya çarpmamak için duran otomobile, arkasından gelen aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Bilecik
'te, seyir halinde iken aniden çıkan yayaya çarpmamak için duran otomobile, arkasından gelen aracın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.
Edinilen bilgilere göre; Bilecik merkez Atatürk Bulvarı
üzerinde seyir halindeki Sedef Ç. idaresindeki 11 AH 958 plakalı otomobilin Tepebaşı
mevkiinde önüne aniden önüne bir yaya çıktı. Yayaya çarpmamak için duran sürücünün aracına aynı istikamette seyir halinde bulunan Mesut A. yönetimindeki 11 DV 201 plakalı araç duramayarak arkadan çarptı. Kazada 11 DV 201 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan sürücünün eşi kafasını aracın ön camına çarparak hafif yaralandı. Olay yerine gelen ekipleri hafif yaralıya olay yerinde müdahale ederken, yaralının hastaneye gitmek talebinin "red" etmesinin ardından olay yerinden ayrıldılar.
Öte yandan trafik ekipleri kaza yerinde geniş çaplı önlem alırken, trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi. - BİLECİK
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 11:42 Kaynak: İHA
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