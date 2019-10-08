Yayaya çarpmamak için hamle yaptı; çarpıp takla attı

Rusya (DHA) - Rusya'da kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama bir cip çarptı. Adama çarpmamak için hamle yaparak direksiyonu sağa kıran sürücü, aracın bariyerlere çarparak takla atmasına neden oldu. Kazada yaşlı adam ve sürücü yaralandı.

Kaza Rusya'nın St. Petersburg şehrinde bulunan Finlandiya Garı önünde meydana geldi. Bir aracın yol kamerasınca kaydedilen görüntülerde yaşlı bir adamın, kendisine kırmızı ışık yandığı sırada yaya geçidinden karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Bu sırada hızla en sağ şeritten gelen bir cip sürçüşü ise yaşlı adamı son anda fark ediyor ve aracı sağa kırıyor ancak adama vuruyor ve yaşlı adam yere düşüyor. Sürücüsünün sağa kırdığı cip ise bariyerlere çarptıktan sonra taklalar atarak 10 metre sonra durabiliyor.

Kazada yaşlı adam ve cip sürücüsünün yaralandığı belirtildi.