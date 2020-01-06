Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı - Son Dakika

Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

6 saat önce

Adıyaman'da, bir motosiklet sürücüsü önüne çıkan yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi.

Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı, System.String[]

Adıyaman'da, bir motosiklet sürücüsü önüne çıkan yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Taner Ç., idaresindeki 02 AL 435 plakalı motosikletin önüne, Atatürk Caddesi Adıyaman Belediyesi yakınlarında F.D., isimli bir yaya çıktı. Önüne çıkan yayaya çarpmamak isteyen Taner Ç., ani manevra yapınca motosiklet devrildi. Devrilen motosiklette bulunan sürücünün kız kardeşi Nurcan T., yaralandı. Yaralı kadına olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaralı kadın hastaneye gitmek istemediğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Durum üzerine olay yerinde tedavisi yapılan Nurcan D., ambulanstan indi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Atatürk Caddesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 05:12 Kaynak: İHA
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