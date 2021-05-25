Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı - Son Dakika

Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

Adıyaman'da, önüne çıkan yayaya çarpmamak için motosikleti deviren sürücü yaralandı.

Adıyaman'da, önüne çıkan yayaya çarpmamak için motosikleti deviren sürücü yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Musalla mahallesi Meteoroloji İl Müdürlüğü yakınlarında 02 FP 960 plakalı motosiklet ile seyir eden B.S., aniden önüne çıkan yayaya çarpmamak için manevra yapınca motosikleti devirdi. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Son Dakika

Koronavirüs sebebiyle diyabet hastası olan 14 yaşındaki çocuk doktorunu da şaşırttı: Tıp literatürüne geçecek

Üs bölgesine maket uçak saldırısı düzenlendi! PKK, bir kez daha hüsrana uğradı: 1 terörist öldürüldü

Bakan Soylu'nun katıldığı program Twitter'da gündem oldu: Veyis sorar mısın, bir yağmur damlası olsa nereye düşmek ister?

Şarkıcı Gülçin Ergül aşk orucunu bozdu! 6 yıllık arkadaşıyla birlikte

Son Dakika! Bahçeli'den Soylu'ya destek sözleri: Kimse İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez, buna hiçbir alçağın gücü yetmeyecektir

Hobi olarak kaya balı toplamaya başlayan beden öğretmeni, kilosunu 1000 liradan satıyor

2. el oto satışında yeni dönem! Ekspertiz raporunu sistem üzerine yüklemeyene ceza var

Sedat Peker'in "Dönüş biletimdin" sözlerine, Bakan Soylu'dan tek cümlelik cevap: Ciddiye alınamaz