Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı - Son Dakika
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Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

30.05.2022 13:46
Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

Adıyaman'da, yolun ortasına aniden fırlayan yayaya çarpmamak için motosikleti deviren motor sürücüsü yaralandı.

Adıyaman'da, yolun ortasına aniden fırlayan yayaya çarpmamak için motosikleti deviren motor sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 02 ABR 899 plakalı motosikletiyle Gölbaşı Caddesi Eskisaray Cami yakınlarında ilerleyen Murat İde, yola aniden fırlayan yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi. Motosikletin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Murat İde yaralandı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlayan Murat İde'ye olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi. İde, ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı
Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı

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Kaynak: İHA

Adıyaman, Cami, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yayaya çarpmamak için motosikleti devirdi: 1 yaralı - Son Dakika
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