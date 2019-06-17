Son Dakika Haberleri: Yayaya çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Yayaya çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı

30 dakika önce

Samsun'da yayaya çarpmamak isteyen araç sürücüsü direğine ve yön levhalarına çarptı.

Yayaya çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı, System.String[]
Samsun'da yayaya çarpmamak isteyen araç sürücüsü direğine ve yön levhalarına çarptı. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Samsun- Ordu Karayolu üzerinde bulunan Çarşamba ilçesi Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer K. idaresindeki 55 EE 251 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ve aniden yola atlayan yayanın çarpmamak için direksiyonu kırdı. Yaptığı manevra sonucu direksiyon hakimiyetini kaybeden Ömür K., aracıyla orta refüjde bulunan aydınlatma direğine ve yön levhalarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömür K., Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası aydınlatma direğinde hasar meydana gelirken, yıkılan yön levhası çevredeki vatandaşlar ve yetkililer tarafından yol kenarına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 07:35 Kaynak: İHA
Samsun, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Freni boşalan cip, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı Ayrıldığı nişanlısını öldürüp intihar etti! Polise pala ile saldıran sürücü, sopalarla dövüldü Dayakçı koca cezasını "evlilik kitaplarını" okuyarak tamamlayacak!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 20:05:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yayaya çarpmamak isterken kaza yaptı: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]