Yayaya çarpmamak isterken yaralandı - Son Dakika
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Yayaya çarpmamak isterken yaralandı

01.03.2022 14:22
Yayaya çarpmamak isterken yaralandı

Eskişehir'de, önüne çıkan yayaya çarpmamak isterken kullandığı motosikleti devrilen sürücü yaralandı.

Eskişehir'de, önüne çıkan yayaya çarpmamak isterken kullandığı motosikleti devrilen sürücü yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Atatürk Caddesi'nde motosikletiyle seyir halinde olan Fatih B.'nin önüne aniden bir yaya çıktı. Yayaya çarpmamak için ani manevra yapan sürücü, 26 AFE 584 plakalı motosikleti yan yatınca meydana gelen kazada hafif şekilde yaralandı. Sürücü Fatih B., 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. - ESKİŞEHİR

Yayaya çarpmamak isterken yaralandı

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Atatürk Caddesi, Eskişehir, Fatih, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yayaya çarpmamak isterken yaralandı - Son Dakika


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