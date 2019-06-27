Son Dakika Haberleri: Yayaya geçiş hakkı vermeyen sürücülere ceza
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Yayaya geçiş hakkı vermeyen sürücülere ceza

1 saat önce

Türkiye genelinde yaya önceliği konusunda gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan 514 yayaya ve ışıksız yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkını vermeyen bin 603 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Yayaya geçiş hakkı vermeyen sürücülere ceza, System.String[]
Türkiye genelinde yaya önceliği konusunda gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymayan 514 yayaya ve ışıksız yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkını vermeyen bin 603 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 2019'un "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" olduğu anımsatılarak, "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" sloganıyla ülke genelinde yaya öncelikli trafik kampanyası başlatıldığı belirtildi.
Gerek yayaların, gerekse sürücülerin yaptığı kural ihlallerinin önüne geçilmesi, trafik ve yaya güvenliği ile ilgili farkındalığın artırılması amacıyla Türkiye genelinde yaya önceliği konusunda özel denetimler yapıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:
"Bin 372 ekip ve 2 bin 530 personelin katılımıyla yapılan denetimde; yaya geçiş kurallarına uymayan 514 yayaya, ışıksız yaya geçitlerinde yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeyen bin 603 araç sürücüsüne gerekli cezai işlem uygulanarak, eksikleri tespit edilen 233 araç ise trafikten men edildi. Türk Polis Teşkilatı olarak, yaya ve sürücülerimize kendi can güvenliklerinin sağlanması için trafik kurallarına uymalarını ve gerçekleştirilen bu denetimlerin, 'Öncelik Yayanın Öncelik Hayatın' sloganıyla ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılmasına yönelik olarak belirlenen aralıklarla sürdürüleceğini bir kez daha hatırlatırız."
Geçen yıl bin 484 yaya hayatını kaybetti
Açıklamada, geçen yıl yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybeden 6 bin 675 kişiden bin 484'ünün yayalardan oluştuğuna işaret edilerek şunlar kaydedildi:
"Yayaya çarpma şeklindeki bu kazalar incelendiğinde; yayaların yaya geçidi bulunduğu halde geçiş için bu alanları kullanmadığı, ışıklı kavşaklarda ışıklara uymadığı; araç sürücülerinin ise ışıksız kavşaklarda yaya geçitlerinden geçmekte olan yayalara ilk geçiş hakkını ve önceliğini vermedikleri, yaya geçitleri öncesinde hızlarını azaltmadıkları tespit edildi."
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 07:18 Kaynak: AA
Türkiye, Güncel
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