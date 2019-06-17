Son Dakika Haberleri: Yayaya iki otomobilin çarpma anı kamerada
Son Dakika Güncel Haber

Yayaya iki otomobilin çarpma anı kamerada

41 dakika önce

BURSA'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Dursun Dikişsiz'e (42), savrulduğu sırada bir otomobil daha çarptı.

Yayaya iki otomobilin çarpma anı kamerada, System.String[]
BURSA'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Dursun Dikişsiz'e (42), savrulduğu sırada bir otomobil daha çarptı. 4 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Dikişsiz'e araçların çarpma anı kameralara yansıdı. 
Kaza, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Ankara yolunda 4 gün önce akşam saatlerinde meydana geldi. İşten çıkıp eve giden Dursun Dikişsi'e, yolun karşısına geçerken bir otomobil çarptı. Metrelerce savrulan Dikişsiz'e arkadan gelen bir otomobil daha çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Dursun Dikişsiz'i Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri, ilk kazanın ardından kaçan otomobilin sürücüsünü ararken, diğer otomobil sürücüsü B.T., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. 
KAZA KAMERADA
Yolun karşısına geçmeye çalışan Dursun Dikişsiz'in iki aracın çarpmasıyla ağır yaralandığı kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, Dursun Dikişsiz yolun karşısına geçtiği sırada iki otomobilin çarpma anları yer aldı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 11:44 Kaynak: DHA
Osmangazi, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Freni boşalan cip, bisikleti altına alıp dondurma dolabına çarptı Bursa'da uyuşturucu satıcılarına "Çekirge operasyonu: 52 gözaltı Hobi olarak kadehlere karikatür çizmeye başladı, şimdi taleplere yetişemiyor Hayvansever öğretmen kanser hastası köpeğini sağlığına kavuşturdu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.6.2019 12:25:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yayaya iki otomobilin çarpma anı kamerada
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]