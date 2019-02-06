Son Dakika Haberleri: Yayaya Öncelik Bilinci Oluşturmak İçin Yola Çıktılar

Yayaya Öncelik Bilinci Oluşturmak İçin Yola Çıktılar

1 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı ve daire müdürleri trafikte yaya önceliği bilinci oluşturmak için düzenlenen etkinlikte sürücüleri bilgilendirdi.

Yayaya Öncelik Bilinci Oluşturmak İçin Yola Çıktılar, System.String[]
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı ve daire müdürleri trafikte yaya önceliği bilinci oluşturmak için düzenlenen etkinlikte sürücüleri bilgilendirdi.

Kdz. Ereğli ilçesinde Kaymakam İsmail Çorumluoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fuat Gençer ve diğer daire müdürleri trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan ve Türkiye genelinde 12.00-13.00 saatleri arasında düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlik sırasında Kaymakam Çorumluoğlu ile Belediye Başkanı Hüseyin Uysal sürücülerle sohbet edip, yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanımalarını istedi. Çorumluoğlu ile Uysal ayrıca vatandaşlara da karşıdan karşıya geçişlerde yaya geçitlerini kullanmalarını istedi. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:43 Kaynak: İHA

Hüseyin Uysal, Uysal, Zonguldak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Üzüm İçin Sigortalama Süresi 28 Şubat'ta Sona Eriyor Muhafız Dizisinin Başrol Oyuncu Hazar Ergüçlü Sevgilisi Onur Ünlü'nün İnternet Dizisinde Oynayacak

AK Parti'nin Marmaris Adayı Serkan Yazıcı'nın, Uzay Mekiğine Benzeyen Seçim Aracı Özhaseki'nin Sözlerini Hatırlattı İhtiyaç Sahibi Ailelere Yapılacak Elektrik Faturası Desteği 15 Şubat'ta Başlıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.2.2019 15:26:33. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yayaya Öncelik Bilinci Oluşturmak İçin Yola Çıktılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]