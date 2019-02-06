Yayaya Öncelik Bilinci Oluşturmak İçin Yola Çıktılar
1 saat önce
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı ve daire müdürleri trafikte yaya önceliği bilinci oluşturmak için düzenlenen etkinlikte sürücüleri bilgilendirdi.
Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde Kaymakam, Belediye Başkanı ve daire müdürleri trafikte yaya önceliği bilinci oluşturmak için düzenlenen etkinlikte sürücüleri bilgilendirdi.
Kdz. Ereğli ilçesinde Kaymakam İsmail Çorumluoğlu
, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal
, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, İlçe Jandarma
Komutanı Üsteğmen Fuat Gençer ve diğer daire müdürleri trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılması amacı ile "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla başlatılan ve Türkiye
genelinde 12.00-13.00 saatleri arasında düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinlik sırasında Kaymakam Çorumluoğlu ile Belediye Başkanı Hüseyin Uysal sürücülerle sohbet edip, yaya geçitlerinde yayalara öncelik tanımalarını istedi. Çorumluoğlu ile Uysal ayrıca vatandaşlara da karşıdan karşıya geçişlerde yaya geçitlerini kullanmalarını istedi. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:43 Kaynak: İHA
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