Son Dakika Haberleri: Yayaya öncelik vermeyen 67 sürücüye ceza kesildi
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Yayaya öncelik vermeyen 67 sürücüye ceza kesildi

1 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, polis ekipleri drone ile denetleme yaptı.

Yayaya öncelik vermeyen 67 sürücüye ceza kesildi, System.String[]
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, polis ekipleri drone ile denetleme yaptı. Trafikte yaya geçidinde yayalara yol vermeyerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 67 sürücüye ayrı ayrı 488'er lira para cezası kesildi.

Denizli'nin İstasyon caddesinde İl Emniyet Müdürlüğü Şehir İçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganı kapsamında denetleme yaptı. Emniyet ekipleri araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu bölgede 'Yaya Öncelikli Trafik' anlayışı için iki saatlik denetimde drone uçurdu. Trafik işareti bulunan yaya geçidinde yavaşlamayan, geçen veya geçmek üzere bulunan yayaları göz ardı eden sürücüler tespit edildi. Yayanın hakkını görmezden gelen 67 sürücüye 488'er lira ceza kesildi. - DENİZLİ
Pamukkale, Denizli, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:55 Kaynak: İHA
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