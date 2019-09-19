Yayaya öncelik vermeyen sürücüler drone ile tespit edildi

Eskişehir'de polis ekipleri tarafından yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeyip kural ihlali yaptığı tespit edilen 776 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Trafik Kanunu'nun 74. maddesinin değiştirilerek, sürücülerin görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışları ile yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlayarak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermelerinin zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.

Eskişehir'de polis sorumluluk bölgesinde görevlilerce yılın 8 ayında planlama ve ihbarlar dahilinde drone ile denetimlerin yapıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Denetimlerde, ışıklı trafik işareti bulunmayan kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamayan ve buralardan geçen yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeyerek kural ihlali yaptığı tespit edilen 776 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına trafik idari para cezası tanzim edilmiştir. İl merkezi sorumluluk alanımız içerisinde planlamalar ve ihbarlar dahilinde yapılan denetimler kararlılık ve titizlikle sürdürülmektedir."