Yayaya öncelik vermeyen sürücülere ceza kesildi - Son Dakika

Gaziantep'te polis ekipleri yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkı vermeyen 12 sürücüye ceza yazdı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, yaya geçidini kullanan yaya ve sürücülere yönelik yapılan denetimlerde, 499 araç sürücüsü denetledi. Denetimler sonrası ekipler, 12 sürücüye yaya geçidini kullanan yayalara geçiş hakkını vermemekten, 2 sürücüye fenni muayene yaptırmamaktan, 3 sürücüye cep telefonu ile görüşmekten işlem yapıldı.

Ekiplerin 2 aracı trafikten men ettiği denetimlerin artarak süreceği denetimlerin devam edeceği öğrenildi. - GAZİANTEP