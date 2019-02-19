Son Dakika Haberleri: Yayaya Yol Veren Otomobile Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

Yayaya Yol Veren Otomobile Arkadan Çarptı: 1 Yaralı

1 saat önce

Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya için duran otomobile arkadan çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı.

Yayaya Yol Veren Otomobile Arkadan Çarptı: 1 Yaralı, System.String[]
Adıyaman'da, yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya için duran otomobile arkadan çarpan araçtaki 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Şeyh Abdurrahman S., idaresindeki 34 BY 55 35 plaka otomobil Atatürk Bulvarı Valilik Kavşağı yakınlarında yolun karşı tarafına geçmek isteyen yaya için durdu. Duran otomobile Osman Y. idaresindeki 02 EA 348 plakalı otomobil arkadan çarptı. Meydana gelen kazada Osman Y. idaresindeki otomobil içerisinde bulunan Elif Y. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 06:27 Kaynak: İHA

Atatürk Bulvarı, Adıyaman, 3. Sayfa
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