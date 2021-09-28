Yayaya yol veren otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrildi - Son Dakika

Yayaya yol veren otomobile çarpmamak için manevra yapınca devrildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda yayalara yol vermek istediği esnada yavaşlayarak duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde duble yolda yayalara yol vermek istediği esnada yavaşlayarak duran otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Kaza, Adapazarı ilçesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Karaman Mahallesi istikametine doğru seyir halinde olan 34 AB 3984 plakalı hafif ticari araç sürücüsü L.B., yayalara yol vermek istediği esnada önünde yavaşlayarak duran otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonrasında kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan sinyalizasyon direğine de çarparak devrildi. Sürücü L.B., devrilen araçtan kendi imkanları ile çıktı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye tedbir amaçlı itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA

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